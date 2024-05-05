مفاوضات بين خيتافي ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة غرينوود

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بدأ خيتافي الإسباني التفاوض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد إعارة لاعبه ميسون غرينوود لموسم إضافي.

انضم غرينوود، الذي غاب عن الملاعب أكثر من عامٍ بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته قبل تبرئته لاحقاً، إلى خيتافي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

قدم صاحب الـ22 عاماً مردوداً مميزاً حيث سجل 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة مع خيتافي.

ذكر موقع “ذا أتلتيك” يوم السبت، أن خيتافي يحاول جاهداً تجديد إعارة غرينوود في وقت لم يحسم فيه مانشستر قراره.

صعوبات كثيرة

هناك تحديات كثيرة قد تعرقل مساعي النادي الإسباني للإبقاء على الإنجليزي الدولي في صفوفه الموسم المقبل. أول التحديات يتمثل في رغبة اللاعب في الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

يحتل خيتافي المركز العاشر في جدول الترتيب قبل 4 جولات من النهاية، وتبدو فرصه في التقدم لحجز أحد المقاعد المؤهلة للمنافسات الأوروبية صعبة للغاية.

التحدي الثاني مرتبط بمانشستر يونايتد. النادي الإنجليزي لم يحسم قراره بخصوص اللاعب. ورغم تصريحات جيم راتكليف المالك الجزئي الجديد للنادي، الذي أكد أن موقف غرينوود سيتم الفصل فيه “بعيداً عن الضجيج” الأمر الذي اعتبرته تقارير متعددة مؤشراً على إمكانية عودة اللاعب مجدداً ليونايتد، إلّا أن “ذا أتلتيك” أكد أن النادي منفتح على جميع الخيارات بشأن اللاعب، وقد يتجه لبيعه أو تجديد الإعارة.

وينتهي عقد اللاعب مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل لكنّ النادي يملك بنداً يسمح له بالتجديد لعام إضافي. وإذا وافق يونايتد على إعارة غرينوود مجدداً لخيتافي سيُفعّل أولاً هذا البند، تجنباً لخسارة خدماته مجاناً بنهاية الموسم.

وأشار التقرير نفسه إلى أن خيتافي لا يملك خياراً سوى الضغط على يونايتد لتجديد الإعارة لأن النادي الإسباني لن يكون قادراً على تحمل القيمة المالية لضم النجم الإنجليزي بعقد نهائي.