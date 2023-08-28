مفتي المملكة: المسابقات القرآنية تسهم في إيجاد جيل متمسِّك بالكتاب والسنة والوسطية والاعتدال

وقال مفتي عام المملكة، في تصريح له بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن، في دورتها الـ 43، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في رحاب المسجد الحرام، إن «تلاوة القرآن الكريم لها فضل كبير وأجر عظيم، ويهدي للتي هي أقوم، والمسابقات القرآنية التي ترعاها المملكة تسهم في الحصول على هذا الفضل لأنها ترفع من همم أبناء المسلمين، وتحفزهم على حفظ وتدبر معانيه، وتربيهم على الوسطية والاعتدال، لاغلو فيه ولا تطرف فالقرآن هداية وصلاح ورشاد».