مفتي طاجيكستان يثمّن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين

كما أثنى على خطط تفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة؛ لافتًا إلى أن حجم العمل التنظيمي عظيم جدًّا ومستشعر من قِبَل الجميع؛ مشيرًا إلى أن إدارة شؤون الحج التي شاهدها وعايشها في المشاعر المقدسة والحرم المكي تُعَد معجزة وقدرة من الله سبحانه وتعالى وهبها لهذه الأرض بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.