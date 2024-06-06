مفتي عام المملكة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي

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أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي سواء تولى ذبحها أو وكل من يذبحها عنه، و سواء كان حاجاً أو غير حاج إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا)، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة” , وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئًا)، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب الفرع والعتيرة” ، فلا يجوز للمسلم الذي يريد أن يضحي من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أومن الشارب، أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن.