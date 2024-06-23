مفتي عام المملكة وأعضاء اللجنة يباشرون عملهم في مقر الرئاسة بالطائف

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باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، وكان في استقبال سماحته معالي النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد ومديرو العموم في الرئاسة.

ويستقبل سماحته وأصحاب المعالي والفضيلة المشايخ أعضاء اللجنة، المستفتيين والمراجعين بمكاتبهم بمقر ديوان الرئاسة بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو عن طريق الإنترنت أو الاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888.