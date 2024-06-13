مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر

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استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ، في مقر إقامته بمكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي وعددًا من القيادات التنفيذية بالجمعية.

واستمع سماحته خلال اللقاء ، لشرح عن مشاريع وبرامج هدية في خدمة ضيوف الرحمن طوال السنوات الماضية منذ تأسيسها قبل 15 عامًا ، وخدماتها لأكثر من 120 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال 5 برامج ينبثق منها 85 مشروعاً إبداعياً تعتني بالحاج والمعتمر خلال رحلة المناسك، في أكثر من 266 نقطة اتصال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والجوية والبحرية وطرق مرورهم، وخطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار ، وتقديم أفضل تجربة لهم، وتوافق برامج الجمعية مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الوطني.

كما تسعى الجمعية ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ، إلى خدمة قرابة 10 ملايين حاج ومعتمر وزائر في نقاط خدماتها الواسعة، وتعمل كشريك مجتمعي مع وزارة الحج والعمرة في مشروع نسك عناية، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، حيث يهدف المشروع إلى نشر الوعي في رحلة ضيوف الرحمن وإثراهم وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية عبر مخاطبة المستفيدين بلغاتهم، وتقديم أفضل تجربة لهم، والتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في تنفيذ نسك الهدي والأضاحي كمسوق معتمد للبنك الإسلامي للإفادة من الهدي الأضاحي.