مفتي عام المملكة يستقبل مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة

المناطق_مكة

ستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف, مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بازمول ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة شاكر الزهراني الذين قدموا للسلام على سماحته.

واستعرض بازمول لىسماحته أعمال فرع الرئاسة والمبادرات التي نفذها الفرع.

كما استقبل معالي النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه بالطائف, مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له.