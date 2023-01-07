مفتي مسلمي أوكرانيا يقرأ سورة الفتح في أرض المعركة بالزي العسكري والسلاح (فيديو)

نشر حساب دولة أوكرانيا الموثق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، أوضح إنه لمفتي مسلمي أوكرانيا، سعيد إسماعيلوف، وهو يقرأ سورة الفتح في مدينة باخموت الأوكرانية خلال أيام القتال العنيف مع القوات الروسية.

وظهر إسماعيلوف وهو يقرأ آيات من سورة الفتح، مرتديا البزة العسكرية وحاملا سلاحه وتبدو خلفة آثار الدمار نتيجة القصف.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب كبير لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي الذي أشادوا بالمفتي وحرصه على قراءة القرآن الكريم في أرص المعركة.

على جانب آخر وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مرسوم يصادق على تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر في 6 يناير والمتعلق بتعديل قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات

وتضمن القرار، مجموعة من الفنانين والمطربين والصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروس والأوكرانيين الذين شملتهم العقوبات.

وتشمل العقوبات المطربات الروسيات ايرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميتري بيلان وألكسندر بوينوف وفيليب كيركوروف .

وفي القائمة مطربة الأوبرا المشهورة آنّا نيتريبكو والمخرج السينمائي نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميدان يفغيني بيتروسيا.