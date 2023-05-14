مفوضية أممية: 60 ألف لاجئ فروا من السودان إلى تشاد

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع عدد الفارين من السودان إلى تشاد إلى 60 ألف لاجئ.

وأظهرت بيانات البوابة الإلكترونية التابعة للمفوضية، والمخصصة لمتابعة بيانات النازحين من السودان، أمس الجمعة، أن إجمالي عدد الواصلين إلى تشاد بلغ 60 ألف لاجئ.

وأشارت إلى أن إجمالي الفارين من السودان إلى الدول المجاورة، بينها مصر وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وصل أكثر من 153 ألفا و200 لاجئ.

ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وأوضاع إنسانية صعبة.