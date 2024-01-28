مفوض الأونروا: تعليق التمويل “صادم” وندعو الدول للتراجع عنه

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وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه “صادم”، داعياً إياها إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان “هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في المنطقة خاصة في غزة”.

وعلقت عدة دول تمويل الأونروا عقب مزاعم عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال لازاريني “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.

يأتي هذا بعدما أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة الأونروا السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل.

ولم يتمّ تحديد الوقائع المفترضة، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.