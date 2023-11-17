مفوض حقوق الإنسان: يجب وضع حد للقتال في غزة

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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين أمس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث شدد تورك على ضرورة انهاء جميع أشكال العقاب الجماعي في قطاع غزة.

وأوضح أن تبني مجلس الأمن الذي يدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني في غزة ويجب تطبيقه على وجه السرعة.

وأضاف تورك أنه يجب وضع حد للقتال لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرض له سكان غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة.