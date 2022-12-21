مقاتلات تركية تحلق فوق جزر يونانية غير مأهولة

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قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني: إن مقاتلتين قاذفتين من تركيا حلقتا فوق جزر يونانية غير مأهولة شرقي بحر إيجة اليوم الأربعاء. وتشمل هذه الجزر، الثلاث أجاثونيسي وأركي وليبسو، التي يقطنها إجمالي نحو ألف شخص.

وحلقت الطائرات طراز إف- 16 فوق هذه الجزر، وجزر أخرى غير مأهولة، على ارتفاع حوالي 9000 متر. واعترضت مقاتلات يونانية الطائرتين التركيتين، وفقا لتقرير بثته قناة “إي آر تي” الرسمية.

وحلقت القاذفات التركية فوق الأراضي اليونانية 216 مرة في الفترة بين يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيينـ وبالإضافة إلى ذلك، دخلت الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني دون إذن 10103 مرات خلال هذه الفترة، وفقا لما ذكرت هيئة الأركان العامة اليونانية. و يذكر أن هناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن العديد من القضايا. وكانت الدولتان على شفا الدخول في حرب صيف .2020 كما أن هناك نزاعات تتعلق بحقوق السيادة في بحر إيجة واستغلال مخزونات الغاز المحتملة في المنطقة، ضمن أمور أخرى.