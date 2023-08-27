مقاتلة “سو-30” روسية تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز “سو-30” اعترضت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة ومنعتها من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في 27 آب/ أغسطس 2023، تم اكتشاف هدف جوي يقترب من حدود دولة روسيا بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسي فوق البحر الأسود”.

وتابع البيان: “من أجل اكتشاف الهدف حلقت مقاتلة روسية من طراز “سو-30″، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع دون طيار من طراز “إم كيو-9 إيه” تابعة للقوات الجوية الأمريكية”.

وأضاف البيان أنه “عندما اقتربت المقاتلة الروسية، قامت طائرة الاستطلاع الأجنبية دون طيار بالدوران على شكل حرف U مبتعدة عن حدود الدولة الروسية”.

وأشار البيان إلى أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها، ولم يُسمح بانتهاك حدود الدولة الروسية.

وأكد البيان أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.