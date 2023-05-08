مقارنة بين الجندي السعودي والجندي الأمريكي “على رأي هوليود” (فيديو)

رصد فيلم تسجيلي تداوله نشاط مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الصورة المغلوطة التي تنقلها أفلام هوليود عن الجندي السعودي، ومحاولتها في نفس الوقت إظهار الجندي الأمريكي على أنه لا مثيل له في العالم.

وأظهر الفيديو المتداول الحقيقة الواقعية، وهي أنه في كل عام يأتي مليوني حاج إلى السعودية لأداء الحج، يجتمعون في مكان صغير، أناس من كافة أنحاء العالم، ينتظر الجميع تلك اللحظة بإحساس يملؤه السعادة، منهم من يكون ضعيفا أوحتى عاجزا.

في هذه اللحظات تلتقط الكاميرات حقيقة جنود السعودية بعيدا عن زيف الأفلام، وهم يحملون كبار السن على ظهورهم لمسافات طويلة، ويحملون السيدات كما يحملون الملوك قديما، ويساعدون الأطفال برحمة وسعادة، ويعالجون المرضى، وأحيانا قد يتعرضون للإصابات والكسور، لكن هذا لا يوقفهم عن أداء عملهم.

ورغم الحر الحارق يحاولون تخفيف وطأة الحر على الحجاج، بغض النظر عن العرق أو اللون أو المنصب، وكل تلك الأفعال استمدوها من تعاليم الإسلام، لهذا ترى الرحمة في أجمل أشكالها، لكن العالم لا يرى ذلك، دعهم يعلمون أن الحقيقة لا يخفيها المال أو حملات التشويه.