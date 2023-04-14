مقتدى الصدر يعلن تجميد التيار الصدري لمدة سنة

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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تجميد التيار الصدري اعتباراً من اليوم (الجمعة)، باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث و”براني السيد الشهيد” لمدة سنة.

وقال الصدر، إنه من الخطأ أن يكون مصلحاً للعراق ولا يستطيع إصلاح التيار الصدري، لذا فإن الأمر جلل بأن يستمر في قيادة التيار وفيه بعض من الفاسدين وبعض الموبقات.

وأضاف أنه وجد من المصلحة تجميد التيار أجمع، إلى جانب إغلاق مرقد والده إلى ما بعد عيد الفطر، معلناً في الوقت نفسه إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حتى إشعار آخر.