مقتـل قيادي كبير بتنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمريكية بالصومال

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أعلنت الإدارة الأمريكية، تنفيذ الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتـل 11 جهادياً أبرزهم بلال السوداني القيادي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية.

ونوه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى أن هذه العملية العسكرية التي تم التحضير لها على مدى أشهر عديدة لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين، كما لم تتكبد القوات الأمريكية فيها أي خسائر في الأرواح.

ولفت مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكن معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلحين الجهاديين ما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.