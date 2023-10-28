مقتل «الأشقر» بطل الملاكمة في ظروف غامضة

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عثرت السلطات اللبنانية على جثة الشاب عبدالرحمن عثمان بطل الملاكمة الملقب بـ «الأشقر»، مصابة بطلقات نارية من سلاح حربي، في بلدة عين الذهب العكارية.

وعلى الفور، حضر إلى المكان عناصر الأدلة الجنائية الذين عاينوا الجثة ورفعوا البصمات عنها، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى حلبا الحكومي، للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، وفقاً لموقع «لبنان 24».

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها لكشف كامل ملابسات وظروف هذه الجريمة، التي أثارت جدلاً كبيراً بين أهالي بلدة عين الذهب، مسقط رأس الضحية. وبعد ساعات قام أهالي منطقة عين الذهب في عكار، بتسليم مشتبه فيه بالجريمة إلى مخابرات الجيش فرع الشمال، ولا تزال التحقيقات جارية.