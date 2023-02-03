مقتل البلوغر العراقية طيبة العلي على يد والدها

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لقيت المدونة العراقية (البلوغر) «طيبة العلي» مصرعها يوم الأربعاء، على يد والدها الذي أقدم على قتلها خنقا في محافظة الديوانية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن «البلوغر الشابة عادت أخيرًا من تركيا إلى بلدها، وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثمَ سلّم نفسه للجهات الأمنية المختصة».

ونقلت قناة «السومرية» العراقية عن مصدر أمني، تأكيده وقوع جريمة قتل راح ضحيتها «بلوغر» شابة على يد ذويها دون الكشف عن هويتها.

في حين أشارت قناة «الشرقية» عبر حسابها في «تويتر» إلى أن البلوغر المقتولة هي طيبة العلي.