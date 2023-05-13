مقتل الفنانة السودانية شادن حسين

المناطق_متابعات

قتلت الفنانة السودانية شادن حسين اليوم (السبت)، جراء سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان. ووفقا لوسائل إعلامية سودانية، فإن مقتل شادن جاء أثناء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في المدينة.

وذكرت صحيفة السوداني أن الفنانة المعروفة بـ«الحكامة شادن» عرفت بأعمالها الجدية والهادفة والدعوة إلى المحبة والسلام، مبينة أن مقتل شادن ألقى بضلاله على وسيلة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذي كانت تنشط فيه ويتابعها أكثر من 50 ألف شخص.

وكتبت حسين على صفحتها في الفيسبوك قبل ساعات من مقتلها: «لكل سوداني وسودانية عاشقة للكتابة، يجب أن نكتب ولأول مرة للأجيال القادمة، تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقية، فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان».

يذكر أن شادن حسين تعد من المغنيات السودانيات المشهورات وولدت في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، والتحقت بمدرسة الشيماء النموذجية والسيد علي الميرغني النموذجية، ودرست الاقتصاد في الجامعة الأهلية.

وحازت شادن على لقب «الحكامة» وتعني المرأة التي تضطلع بأدوار إيجابية في المجتمع القبلي، فيما قالت شادن في أحد لقاءاتها التلفزيونية أنها تعمل على تغيير مفهوم «الحكامة» لتشمل أدوارها تعلم السلام والطيبة.