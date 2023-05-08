مقتل رجل وإصابة امرأتين بإطلاق للنار في ملهى ليلي بميامي بيتش

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قتل رجل وأصيبت امرأتان بإطلاق للنار فجر الأحد في ملهى ليلى بميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت شرطة ميامي بيتش في بيان إن السلطات تلقت بلاغات عن إطلاق نار قبل الرابعة صباحا بقليل في ملهى “غالا” الليلي في منطقة ساوث بيتش بالمدينة.

وصرح ضباط الشرطة المستجيبون للبلاغات بأنهم وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بالرصاص.

وذكرت الشرطة أنه جرى نقل رجل وامرأتين إلى مركز ميامي لعلاج الإصابات، حيث توفي الرجل، يتوقع أن تتعافى المرأتان.

ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات ولم تحدد هوية أي مشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت ميامي بيتش مجموعة من حوادث إطلاق النار في عطلات الأسبوع.