مقتل شخصين جراء هجوم انتحاري جنوب باكستان

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري وقع اليوم في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح نائب مفتش عام شرطة كراتشي أصفر مسهر أن شخصين يستقلان دراجة نارية اصطدما بها في حافلة صغيرة تقل أجانب في أحد أحياء كراتشي، ما أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن مقتل الشخصين اللذين كانا يستقلان الدراجة النارية، وإصابة ثلاثة أشخاص من الذين كانوا على متن الحافلة.

وأضاف أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري نفذه الشخصان اللذان اصطدما بدراجتهما النارية بالحافلة، مشيراً إلى أن أحدهما أطلق النار على الحافلة قبيل وقوع الانفجار، وتصدى له أحد الحراس الذين كانوا على متن تلك الحافلة.

وذكر نائب مفتش عام شرطة كراتشي أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة، كما تم جمع أشلاء الانتحاريين وسيتم إخضاعها للطب العدلي لتحديد هويتهما، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية, مشيراً إلى أن الأجانب الذين كانوا على متن الحافلة المنكوبة هم من الجنسية اليابانية.