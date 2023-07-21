مقتل شخص وإصابة أكثر من 40 إثر انفجار في جوهانسبرغ

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أسفر انفجار وقع في حي الأعمال بوسط المدينة بالعاصمة التجارية لجنوب أفريقيا ،جوهانسبرج، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، بحسب ما أورده “راديو 702”.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء ، بأن السلطات لم تحدد بعد سبب الانفجار الذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الشوارع، على الرغم من أن التكهنات الأولية تشير إلى حدوث انفجار في خط أنابيب الغاز.

وقالت شركة “إيجولي” المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز في المدينة، إنه من غير المرجح حدوث تسرب غاز لأن أنظمتها لم تتعرض لأي فقد في الضغط.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها رصدت في الواقع بالقرب من المنطقة التي شهدت حدوث الانفجار، تسريبا صغيرا في خط الأنابيب حدث نتيجة للانفجار.

وقالت الشركة : “نعتقد أن الشق الموجود في الأنبوب نتج عن انهيار الطريق… فريقنا مشغول الان بإصلاح هذا التسريب.”