مقتل شخص وإصابة 69 بعد انهيار مبان في زلزال جديد بتركيا

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قالت السلطات التركية إن زلزالا ضرب جنوب شرق البلاد اليوم الاثنين وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 69 آخرين وانهيار بعض البنايات.

وجاء زلزال اليوم بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في مؤتمر صحفي إنه جرى نشر فرق البحث والإنقاذ بخمس بنايات، وقدّر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة زلزال اليوم الذي ضرب إقليم مالاتيا بجنوب شرق تركيا عند 5.2 درجة لكن آفاد قدرته عند 5.6 درجة، وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين حوصرا تحت أنقاض أحد المباني.