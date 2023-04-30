مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن “أن شخصا كان بحوزته سكين”، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.