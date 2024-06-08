مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء

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لقي رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس (90 عاما) مصرعه اليوم (السبت)، في حادثة مأساوية بعد سقوط طائرته قبالة جزر سان خوان في واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو طائرة أندرس، البالغ من العمر 90 عاما، وهي تتمايل في السماء، قبل أن تهوي مباشرة نحو البحر.

وأكد نجله المقدم المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية غريغ أندرس على الوفاة، قائلا إن الحادث المفجع دمر الأسرة، وأن الراحل «كان طيارا عظيما سنفتقده بشدة».

وأوضح عمدة مقاطعة سان خوان إريك بيتر، أن تقريرا ورد في حوالي الساعة 11:40 صباح اليوم السبت يفيد بأن طائرة من طراز Beech A45 القديم تحطمت في الماء وغرقت بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة جونز.

وكان رائد الفضاء الراحل ويليام أندرس ضمن مهمة أبولو 8، واشتهر بالتقاطه صورة «شروق الأرض» من الفضاء في عام 1968، والتي أظهرت كوكب الأرض على شكل رخام أزرق مظلل.

كما أكد في مقابلات لاحقة أن تلك الصورة كانت أهم مساهماته في برنامج الفضاء، نظرا للتأثير الفلسفي البيئي الذي أحدثته، إلى جانب التأكد من عمل وحدة القيادة ووحدة الخدمة في أبولو 8.

وتعد صورة «شروق الأرض» أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء، وواحدة من أهم الصور في التاريخ الحديث لتغييرها الطريقة التي ينظر بها البشر إلى الأرض.