مقتل عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني عباس علي سليماني شمال إيران

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قتل عباس علي سليماني عضو مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول إن سليماني قتل صباح اليوم (الأربعاء) في هجوم مسلح” في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران.

ويشغل سليماني منصب ممثل مرشد الثورة الإيرانية وإمام صلاة الجمعة في كاشان وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيًا يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريًا.