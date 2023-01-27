مقتل مبتعث سعودي في أمريكا والشرطة تطارد المتهمة

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تكثف شرطة مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، جهودها للعثور على امرأة ارتكبت جريمة قتل راح ضحيتها طالب مبتعث سعودي طعناً في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن الطالب المغدور يدعى الوليد الغريبي (يبلغ من العمر 25 عاما). ووفقا للشرطة، تم العثور على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري مصاباً بطعنة في الرقبة داخل دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى الذي يقطن فيه وفقا لـ “العربية”.

والمتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاما) من كولومبوس، جورجيا، وتواجه تهماً بالقتل، ويتم البحث عنها حالياً.

وكشفت الشرطة أنها رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أميركي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.

وقالت الشرطة إن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.

ولم تذكر الشرطة دواعي الحادثة أو ما إذا كانت المشتبه بها على معرفة بالضحية، وحثت كل من لديه معلومات على الاتصال بالشرطة.

وتفاعلا مع الحادثة، أفاد مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالب المبتعث الوليد الغريبي تبقى له مدة شهرين للتخرج والعودة، وكان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة “فيسبوك”، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.