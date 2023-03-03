مقتل مخترع لقاح سبوتنيك

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كشفت الشرطة الروسية عن مقتل أندري بوتيكوف، مخترع لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الشرطة، أمس، أنها عثرت على بوتيكوف مقتولاً بشقته في موسكو، وذلك حسبما أفاد موقع «الحرة» الإخباري.

وأكدت السلطات الروسية أن الجريمة جنائية، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرجل لقي حتفه بعد مشادة مع شخص حاول التسلل إلى شقته.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلاً يبلغ 29 عاماً خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.

ولم تُعرف بعد كل حيثيات القضية، ولم تُصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد فيه هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.

يُذكر أن بوتيكوف يُعَدُّ واحداً من 18 عالماً طوروا لقاح سبوتنيك خلال فترة وباء كورونا.