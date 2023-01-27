مقتل مسؤول أمني بسفارة أذربيجان في طهران

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قتل رئيس جهاز الأمن في سفارة أذربيجان لدى إيران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح، اليوم (الجمعة). وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن شخصاً قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة في طهران.

وأفادت بأن المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام أذربيجانية هوية القتيل وهو رئيس جهاز الأمن بالسفارة أورخان عسكروف، مؤكدة أنه لقي مصرعه خلال التصدي للهجوم، فيما أصيب آخران بجروح.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية اعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية..

ونقلت صحيفة «إيران ديلي» عن قائد شرطة طهران إعلانه اعتقال منفذ الهجوم. وقال قائد شرطة طهران إن المهاجم اعترف بأن دوافعه ترجع إلى مشكلات شخصية وأسرية، لافتاً إلى أنه دخل السفارة برفقة طفليه.

وفي موسكو، أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن صدمة بلادها من الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران، الذي أسفر عن مقتل ضابط أمن.