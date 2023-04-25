مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

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أفادت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الإثنين، بمقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: “تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم”.

وذكر البيان أن مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية قتل، أمس الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وتابع: “هذا، وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام”.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في وقت سابق أن مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية قتل “بنيران قوات الدعم السريع” عصر اليوم.