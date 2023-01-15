مقتل نائبة أفغانية سابقة برصاص مجهولين في كابول

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قالت شرطة أفغانستان: إن مسلّحين، قتـلوا النائبة الأفغانية السابقة مُرسل نبي زاده، مع أحد حرّاسها في منزلها بكابول.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الأفغانية خالد زادران، أن النائبة قُتـلت خلال الليل برصاص مجهولين، مشيرًا إلى أنّ أحد أشقّائها جُرح أيضاً في الهجوم، مشيراً أنّ القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمحاولة العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وانتُخبت مرسل نبي زاده البالغة من العمر 32 عاماً من ولاية ننغرهار (شرق)، نائبة عن كابول في العام 2018، وكانت قد تخرّجت في إدارة الأعمال بعدما أكملت تعليمها في بيشاور في باكستان المجاورة، قبل أن تعود إلى أفغانستان.

وخلال عقدين من التدخّل العسكري في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، وصلت النساء إلى مناصب مهمّة في جميع أنحاء المجتمع الأفغاني، وأصبح عدد منهن قاضيات وصحفيات وضابطات شرطة، كما دخلن عالم السياسة، غير أنّ معظمهن فرَرنَ من البلاد منذ أن استعادت طالبان السلطة في أغسطس 2021.

وفرضت الحركة قيوداً صارمة على النساء الأفغانيات عبر إقالتهن من الوظائف العامة، ومنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، أو الذهاب إلى الحدائق. كما أمرت طالبان النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مع تفضيل ارتداء البرقع.