مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث طعن بولاية لاس فيجاس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في عملية طعن أمام أحد الكازينوهات في مدينة لاس فيجاس دون تقديم معلومات عن دوافع عملية الطعن.

وذكرت شرطة لاس فيجاس الأمريكية أن رجلا يحمل سكينا طويل النصل طعن ثمانية أشخاص، وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر في شارع لاس فيجاس ستريب وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس في مؤتمر صحفي إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون، مشيرة إلى أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة، وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وبحسب شرطة المدينة فإن اثنين من الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، تم الإعلان عن وفاتهما ، حيث توفي شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب، مشيرة إلى أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

وكانت لاس فيجاس، المعروفة بالكازينوهات والمعالم السياحية، مسرحا لأخطر إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث عندما فتح قناص النار من فندق فخم على حشد حضر مهرجانا موسيقيا في الهواء الطلق في أكتوبر 2017، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا.