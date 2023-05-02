مقتل وزير العمل الأوغندي بسلاح حارسه الشخصي

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قُتل وزير العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية الأوغندي شارلز أوكيلو إنغولا اليوم (الثلاثاء)، على يد حارسه الشخصي.

وقالت رئيسة البرلمان أنيتا أمونغ، في تصريحات لها اليوم: إن إنغولا قُتل في بيته على يد حارسه الشخصي الذي انتحر فيما بعد، ولم ترد أي معلومات عن سبب الخلاف بين الوزير وحارسه.فيما قال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا، إن الحارس أطلق عدة طلقات على إنجولا من على مسافة قريبة لدى مغادرته منزله في شمال العاصمة كامبالا، مبينا أن الوزير توفي على الفور، وفر الحارس من موقع الحادث، وأطلق النار على نفسه لاحقا في صالون لتصفيف الشعر.وتعد عمليات اغتيال أعضاء من الحكومة وشخصيات بارزة أخرى أمرا نادرا في أوغندا.