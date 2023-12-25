مقتل 13 فلسطينياً في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس بغزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، بمقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بجروح، الليلة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس، أوقع 11 قتيلا، وأصيب العشرات بجروح.

كما قتل شاب وشقيقه في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس.كذلك دمرت قوات إسرائيلية طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وقتل وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهداف إسرائيلي أيضا الليلة، للعديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.