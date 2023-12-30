مقتل 14 شخصا وإصابة 108 إثر هجوم أوكراني كبير على مدينة روسية حدودية

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ذكرت السلطات في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية أن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تليجرام أن الجيش الأوكراني أطلق النار على وسط عاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم، ونصح السكان بالاختباء في مخابىء للحماية من القصف الجوي.

وذكرت وكالة الدفاع المدني الروسية عبر تطبيق تليجرام أن 12 شاخصا بالغا وطفلين لقوا حتفهم إثر القصف. وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا.

وتحدث جلادكوف قبل ساعات عن مقتل شخصين.

وأفادت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين كلف وزير الصحة ميخائيل موراشكو بقيادة فريق والسفر إلى بيلغورود في إطار استجابة الحكومة للأزمة.

ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين في كييف.

وأظهرت مقاطع مصورة لمدينة بيلغورود عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وسيارات محترقة. ويمكن في بعض التسجيلات سماع أصوات انفجارات وأشخاص يصرخون.