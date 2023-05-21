مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في مارسيليا جنوبي فرنسا

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار”. وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.