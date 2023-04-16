مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ألاباما الأمريكية

وأوضح بوركيت: “سقط أربعة قتلى بشكل مأساوي في هذا الحادث، وكان هناك عدد كبير من الجرحى”، ولم يشارك بوركيت أي معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، أو ما إذا كان أي من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، وقال إن التحقيق في الحادث مستمر، مطالبا أي شخص لديه معلومات بتقديمها إلى السلطات.