مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمال رام الله

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قُتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عيلي، بين نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وذكر مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم وقع في مكانين قريبين، بعد أن وصل مسلحان أو ثلاثة إلى المكان بمركبة سوداء، وأطلقوا النار في محطة الوقود وقرب أحد المحال.

وذكرت الإذاعة أن قوات الاحتلال قتلت أحد المنفذين، فيما انسحب مسلح أو مسلحين في مركبة مستوطن استولوا عليها من المكان.

وأفادت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع جالانت يتلقى تحديثات منتظمة حول تفاصيل عملية إطلاق النار والمطاردة المستمرة للمنفذين، وسيجري تقييمًا للوضع بعد قليل مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل الالتفافية المؤدية إلى مدينة رام الله، فيما تشارك طائرات مروحية في عملية مطاردة المنفذين.

وحول مزيد من تفاصيل الحادث، ذكرت القناة 13 العبرية، أن المنفذين وصلوا إلى مكان العملية بسيارة شيفروليه سوداء ودخلوا مطعم حمص الياهو ثم بدأوا بإطلاق النار، مشيرة نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الهجوم نفذه مسلحون وتم قتل أحدهم والبحث جار عن آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، وقتلها 6 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين.