مقتل 5 على الأقل في قصف إسرائيلي لمقر حركة «فتح» شرق نابلس

المناطق_متابعات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم (السبت)، مقتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار بمخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة «فتح» في المخيم، مشيرة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وذكر تلفزيون فلسطين، في وقت سابق، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية، آليات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع رئيسي بالمدينة رافعة أعلام إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاقتحام تم بقوة كبيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، حيث تمركزت القوات في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.