مقتل 530 مدنيا وإصابة 2948 منذ بدء الاشتباكات في السودان

ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني)، وقّعت على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 من تشرين الأول/ أكتوبر2021، والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.