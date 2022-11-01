مقطع صوتي “مرعب” للحقل المغناطيسي للأرض

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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية مقطعا صوتيا مدته خمس دقائق، لإشارات مغناطيسية لكوكب الأرض تم قياسها بواسطة الأقمار الصناعية وحولت إلى أصوات.

والتقط باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك إشارات مغناطيسية، تم قياسها بواسطة مهمة القمر الصناعي Swarm التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والمخصصة لمسح المجال المغناطيسي، وحولها إلى أصوات يمكن سماعها من قبل البشر.

ويتضمن المقطع الصوتي صريرا غريبا وأصوات طقطقة، بالإضافة إلى أصوات تشبه التنفس العميق، والتي وصفها المستمعون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مرعبة”.

ويولد الغلاف المغناطيسي للأرض حقلا على شكل مذنب حول سطح الكوكب يوفر الحماية من الإشعاع الشمسي والجسيمات الكونية الضارة، فضلاً عن تآكل الغلاف الجوي بفعل الرياح الشمسية، وفقًا لوكالة ناسا.