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مقطع فيديو لوالد طفل يوضح فيه تأثير الشحنات الكهربائية على نجله بسبب الأجهزة الذكية

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يوليو 2023 - 2:09 مساءً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب سعودي يوضح فيه تأثير الشحنات الكهربائية على نجله بسبب الأجهزة الذكية.

ويظهر الفيديو قيام والد الطفل بوضع غطاء زجاجة على الأرض، ثم يأمر ولده بأن يلتقطه بباطن يده، ومن ثم التقطت يد الطفل الغطاء بسهولة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى رواجا كبيرا، وسط تحذيرات المعلقين من كثرة استخدام الأجهزة الذكية لساعات طويلة.

 

 

 

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 13 يوليو 2023 - 2:09 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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