مقطع فيديو لوالد طفل يوضح فيه تأثير الشحنات الكهربائية على نجله بسبب الأجهزة الذكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب سعودي يوضح فيه تأثير الشحنات الكهربائية على نجله بسبب الأجهزة الذكية.

ويظهر الفيديو قيام والد الطفل بوضع غطاء زجاجة على الأرض، ثم يأمر ولده بأن يلتقطه بباطن يده، ومن ثم التقطت يد الطفل الغطاء بسهولة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى رواجا كبيرا، وسط تحذيرات المعلقين من كثرة استخدام الأجهزة الذكية لساعات طويلة.