مقـتل عقيد شرطة في اشتباك مع مخربين بمحافظة معان بالأردن

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لقي ضابط شرطة برتبة عقيد في محافظة معان الأردنية مصرعه، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في الرأس أثناء اشتباك مع (ما أسمتهم السلطات الأردنية) مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بالمحافظة.

ونعت مديرية الأمن العام بالأردن نائب مدير شرطة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح، مؤكدةً أنها مستمرة في عملها لحفظ الأمن والحماية لمواطنيها، وتوعدت كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد الأمن بالبلاد.

كما شددت المديرية على أنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، ولن تسمح للمجرمين والمخربين بالمساس بحياة المواطنين وترويعهم.