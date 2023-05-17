مقيمون سودانيون يعبرون عن امتنانهم لجهود المملكة الإنسانية لتخفيف آثار الأوضاع في السودان (فيديو)

نشرت قناة الإخبارية تقريرا يظهر امتنان المواطنين السودانيين لكافة الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

وقال أحد المواطنين المقيمين في المملكة إن المملكة قيادة وشعبا قدمت للسودان الكثير من الجهود الإنسانية بدون مقابل، موضحا امتنان الشعب السوداني لهذه الخدمات، وموجها الشكر والتقدير للشعب السعودي على كريم عطاءه.

وأضاف مواطن سوداني أن المملكة العربية السعودية مواقفها مشهورة ومعروفة بأنها دائما تقف مع الشعوب في كافة الأزمات والمشكلات، ليس فقط السودان بل في جميع الدول، موضحا أنه لا يشعر بغربة وسط أبناء شعب المملكة لما لاقاه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وموجها الشكر للمملكة على استضافتها لجميع السودانيين الذي لم يتمكنوا من العودة إلى السودان، وعلى ما تبذله المملكة من مساعٍ حميدة لوقف إطلاق النار في أرجاء السودان كان آخرها اتفاق جدة.