بالفيديو.. مقيم سوري يعفو عن قاتل ابنه أمام أمير منطقة عسير

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عفا المقيم السوري طلال الأحمد، عن المتسبب في قتل ابنه دون مقابل، وذلك خلال استقبال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لمجموعة من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية.

وأكد “الأحمد”، أمام الحضور في المجلس، أنه عفا عن قاتل ابنه دون مقابل، ابتغاءً للآخرة، ولما في ذلك من فضل كبير، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعبًا.

وحرص العديد من الحضور بالمجلس على تقبيل رأس المقيم السوري، شكراً له على موقفه النبيل إزاء قاتل ابنه.