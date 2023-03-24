مقيم في الجوف: رمضان في السعودية أكثر روحانية

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تحدث طبيب هندي مقيم مع أسرته بمنطقة الجوف عن حياتهم في ظل أجواء أكثر روحانية في رمضان أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية, مؤكدا أنها تحظى بأجواء مختلفة عن بقية البلدان على حد وصفهم في شهر رمضان المبارك.

وقال الطبيب محمد شجر اسلام الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة إنه يعيش بالسعودية منذ 6 أعوام ويصوم رمضان فيها, مشيراً إلى أن الأجواء لها روحانية مختلفة من الصلاة في المسجد إلى التراويح إلى أجواء الافطار هنا.

وأضاف أن في المملكة كل من حولك يعيشون أجواء رمضان ويتعبدون الله وهذا يعطي أجواء مختلفة جداً في رمضان, كذلك تغيير أوقات العمل الذي أعطى طابع خاص لرمضان.

وعن حياته في منطقة الجوف يقول إن المجتمع فيها مترابط واجتماعي ولديهم ظاهرة الإفطار الجماعي ، مضيفا لقد خرجت عدة مرات مع أصدقائي هنا للإفطار في مواقع مختلفة كحديقة أو مزرعة, وكذلك مع عائلته إلى المنتزهات والحدائق والمواقع العامة التي تتميز بها مناطق المملكة.