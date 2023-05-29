مكارثي: الجمهوريون منعوا بايدن من التطرف الراديكالي وسنحدث “تغييرا تاريخيا في واشنطن”

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أوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، كيف نجح الجمهوريون في تغليب رغبتهم في الاتفاق النهائي الذي تم عقده مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وكتب مكارثي على “تويتر”: “أراد بايدن إنفاق المزيد ورفع الضرائب، وقاتل الجمهوريون وانتصروا لخفض الإنفاق، ومنع بايدن من التطرف الراديكالي”.

وتابع، مؤكدا: “تمثل الإصلاحات المنهجية التي وضعناها بداية تغيير تاريخي في واشنطن”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مهم مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الدين الحكومي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مقتضب، حيث أكد بايدن أنهما توصلا إلى اتفاق نهائي ودعا الكونغرس إلى تمرير هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية تمرير اتفاق رفع سقف الدين، مشيرًا إلى أنهم قد يواجهون تحديات جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام المقبلة.

وتعتبر قضية سقف الدين أحد القضايا المهمة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشكل دوري، إذ يتعين عليها تمرير تشريعات لرفع السقف الذي يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن أن تتراكم.