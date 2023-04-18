“مكافحة التدخين” و “كفى” يختتمان مبادرة رمضان غيرني

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اختتمت جمعية كفى فرع القنفذة مبادرة (رمضان غيرني) والتي أقيمت بالشراكة مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة وفريق كفى التطوعي،في عدد من المجمعات التجارية بالمحافظة.

وقد اشتملت فعاليات المبادرة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان على معارض توعوية وعيادة للإقلاع عن التدخين ، وقسم السكري والضغط،ومرسم للطفل، وتوزيع الهدايا التوعوية على المتسوقين.

من جهته ذكر المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي أن أكثر من ٩٠ حالة أقلعت عن التدخين،فيما قدمت العيادات المتنقلة والثابتة ٢٢٩ استشارة ،وجرى توزيع ٥٠٠٠ كرت توعوي،فيما استفاد ٣٠٠ شخص من عيادة السكري والضغط. موضحاً أن المباردة اشتملت كذلك على برنامج مناصحة للمحلات التجارية والتي بلغت ٣٤ محلاً لبيع التبغ،وقدمت للبائعين الهدايا والكروت التوعوية وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من ٣٠٠٠ شخص خلال شهر رمضان المبارك.

وبين الحليسي أن الجمعية نفذت عدد من اللقاءات الدينية والإرشادية للمتعافين من الإدمان كما جرى تقديم الهدايا لهم.

واختتم الحليسي حديثه بتقديم الشكر لمدير برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة وفريق كفى التطوعي على هذا العطاء المتجدد والشكر موصول لمؤسسة صالح ثويني الثنيان على دعمها ورعايتها للبرنامج.