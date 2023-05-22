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مكافحة المخدرات تحبط ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 5:17 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مايو 2023 - 5:17 مساءً
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Waleed

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