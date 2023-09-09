مكافحة المخدرات تحبط ترويج 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بالتنسيق مع حرس الحدود

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حبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، وقبضت على مروجيها، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.